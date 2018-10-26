Легендарный игрок сборной Фиджи может возглавить сборную России

Известный фиджийский регбист Вайсале Сереви стал официальным претендентом на пост главного тренера сборной России по регби-7, сообщает официальный сайт федерации. 26 октября 2018 года в Москве состоялось очередное заседание Высшего совета Федерации регби России. Мероприятие было приурочено к открытию первого учебно-тренировочного сбора Академии регби Центр и проходило в здании Московской международной академии.

Заместитель председателя Высшего совета Федерации Кирилл Яшенков и член Правления, директор по международному сотрудничеству Федерации Кирилл Кулемин представили кандидата на пост главного тренера сборной России по регби-7, члена Зала славы WorldRugby Вайсале Сереви. После небольшого выступления и ответа на вопросы участников, члены Высшего совета одобрилиСереви в качестве официального кандидата на пост главного тренера сборной, поручив Национальному совету тренеров рассмотреть вопрос и дать собственное заключение по данному вопросу.