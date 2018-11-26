Фиджиец Сереви назначен на пост главного тренера сборной России по регби-7

Фиджиец Вайсале Сереви назначен на пост главного тренера сборной России по регби-7. Такое решение было принято на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР). На посту главного тренера сборной России по регби-7 Сереви сменил Андрея Сорокина, который был уволен в конце сентября.

Заседание высшего совета организации прошло в понедельник в Москве. В ходе мероприятия Сереви представил план подготовки национальной команды к Мировой серии, которая проходит в Гонконге. Кандидатура фиджийца, а также представленный им план были утверждены единогласно.

Председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев отметил, что федерация готова к полному финансированию национальной команды по плану Сереви.

– Также хочу отметить, что федерация не будет вмешиваться в дела команды, потому что последнее слово за главным тренером. Мы можем только давать оценку по итогам выступлений, – цитирует ТАСС Артемьева.