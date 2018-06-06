Апелляции Испании и Румынии отклонены, Россия сыграет в Кубке мира по регби

Сборная России сыграет в Кубке мира-2019 благодаря наказанию сборных Испании и Румынии, сообщает официальный сайт Международной федерации регби. Румыния в отборочном турнире заняла первое место в группе, но была дисквалифицирована из-за выступления в ее составе Сионе Факаосилеа из Тонга.

Испания, ставшая второй, также лишилась очков из-за игры в ее составе нелегально натурализованных игроков французского происхождения.

Обе федерации подали жалобы на санкции, но они были отклонены. Таким образом, Россия получила путевку на Кубок мира второй раз в истории. В 2011 году команда проиграла все матчи.

Кубок мира-2019 пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии. Россия сыграет со сборными Ирландии, Шотландии, Японии, а также одного из победителей "стыков".