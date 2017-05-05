Владимир Путин: "Испытывал гордость за наших паралимпийцев"

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия всегда была и будет одной из ведущих спортивных держав планеты. Отвечая на вопросы британского журналиста, автора "Официальной истории Олимпийских игр и МОК" Дэвида Миллера, глава государства подчеркнул, что спорт не должен иметь ничего общего с политикой.

– Насколько важно для культурных, социальных и политических международных связей России вернуться в первые ряды олимпийского движения и получить всеобщее признание?

– Россия всегда была и, я надеюсь, всегда будет одной из ведущих спортивных держав. О каком возвращении мы говорим? Наши спортсмены по-прежнему показывают отличные результаты на международных соревнованиях, устанавливают новые рекорды, завоевывают медали. Да, как и любая страна, мы, возможно, испытывали определенные подъемы и спады с точки зрения результатов, но это ни в коем случае не может поставить под сомнение статус России как одной из ведущих спортивных держав.

Я всегда был против попыток поставить спорт в какой-то социальный или политический контекст. Спорт – отдельная и уникальная сфера человеческой деятельности, которая существует по своим законам и принципам. Он не имеет ничего общего с политической повесткой и не должен иметь. Когда политика вмешивается в спорт, начинают происходить такие несправедливые вещи, как история паралимпийцев России, которые не были допущены до международных соревнований, в которых они имеют право участвовать наравне со всеми.

После того, как стало ясно, что наши паралимпийцы пропустят игры в Рио не по своей вине, я решил встретиться со спортсменами. Хотел поддержать их, просто поговорить. После этой встречи я испытывал гордость за этих людей, потому что было очевидно, что они примут этот вызов и не будут сдаваться.