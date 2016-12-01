22:04 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Владимир Лукин: "Вы же видите российских паралимпийцев - разве они злоупотребляют допингом?"

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Президент ПКР Владимир Лукин отметил, что церемония награждения российских спортсменов премией "Возвращение к жизни" играет для них очень важную роль. Российские паралимпийцы не смогли принять участие в Играх в Рио на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- Эта церемония стала особой, это чувство существует - и в первую очередь у спортсменов, - цитирует "Р-Спорт" Лукина. - Когда спортсмен четыре года все свои душевные и физические силы тратит на то, чтобы достойно выступить и победить, нравственно утвердиться, получить призы и награды, а потом все рушится по непонятным для него причинам… Вы же видите всех этих людей – разве все они люди, которые злоупотребляют допингом? Это не так, это неправда.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20161201/1113080577.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

А как это можно увидеть?! Допинг уже на лице нарисован?!

22:14

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