Владимир Лукин: "Вы же видите российских паралимпийцев - разве они злоупотребляют допингом?"

Президент ПКР Владимир Лукин отметил, что церемония награждения российских спортсменов премией "Возвращение к жизни" играет для них очень важную роль. Российские паралимпийцы не смогли принять участие в Играх в Рио на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- Эта церемония стала особой, это чувство существует - и в первую очередь у спортсменов, - цитирует "Р-Спорт" Лукина. - Когда спортсмен четыре года все свои душевные и физические силы тратит на то, чтобы достойно выступить и победить, нравственно утвердиться, получить призы и награды, а потом все рушится по непонятным для него причинам… Вы же видите всех этих людей – разве все они люди, которые злоупотребляют допингом? Это не так, это неправда.