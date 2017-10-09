Владимир Лукин: "У российских паралимпийцев есть шанс выступить на Играх-2018"

Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин считает, что допуск россиян к отборочным соревнованиям позволяет на возможность их участия в Паралимпийских играх 2018 года. Он отметил, что, скорее всего, окончательное решение по этому вопросу будет принято в ноябре.

Напомним, Международный паралимпийский комитет в начале сентября объявил о допуске россиян к участию в отборочных соревнованиях к Играм-2018 в Пхенчхане. Ограничениями в этом вопросе являются выступление параатлетов под нейтральным флагом и их полное соответствие критериям допуска, которые были установлены МПК,

- Окончательное решение не принято, оно будет принято, скорее всего, в ноябре, - цитирует ТАСС Лукина. - Но поскольку сделан первый шаг и наши паралимпийцы допущены к соревнованиям, возможно, какие-то спортсмены с какими-то ограничениями, с нашим флагом или без такового, но смогут принять участие в соревнованиях.

Он отметил, что некоторые отборочные соревнования уже завершены и российские паралимпийцы не смогут отобраться на соревнования в Корее.

Поэтому поезд уже ушел. Так, например, произошло с хоккеем, - отметил Лукин. - Но в ряде других важных видах спорта они допущены к соревнованиям. Те кто их пройдут и, конечно, пройдут очень жесткий допинговый контроль, в принципе, получают определенный шанс.