Виталий Мутко: "Государство и в дальнейшем будет оказывать полную поддержку российским паралимпийцам"

Министр спорта Виталий Мутко подчеркнул, что государство будет и в дальнейшем оказывать всемерную поддержку развитию паралимпийского спорта в России.

Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх-2016, которые стартовали 7 сентября в Рио-де-Жанейро. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях.

"По-человечески жалко и обидно, что наши паралимпийцы сейчас не в Рио, - приводит ТАСС слова Мутко. - Они настроены продолжать работать, не бросать спорт. Им нужна и в дальнейшем наша поддержка, а она гарантирована".

Министр спорта отметил, что в интернете Игры в Рио уже прозвали не Паралимпийскими, а "параполитическими".

"Параполитические игры" уже в сети гуляет, - сказал Мутко. - Сюда бы лучше приехали и поддержали ребят. Посмотрели бы, как слепые борются, как люди с ограниченными возможностями идут в бассейн и плывут. Здесь нет политики, мы ничего политизировать не собираемся".

По словам главы спортивного ведомства, после окончания соревнований Минспорта совместно с ПКР подведут их итоги и определят проблемы, которые нужно будет решать.

"Что касается мировых рекордов здесь, то нас это в данном случае не очень интересует. Мы не для того это все делаем. По итогам соревнований мы примем решение по наградам для спортсменов. Анализ по их результатам, их заслуги должны быть адекватно оценены", - подытожил министр спорта.