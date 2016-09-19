12:59 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Виталий Мутко: "Будем делать все, чтобы восстановить в правах российских паралимпийцев"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что сделает все, чтобы вернуть Паралимпийский комитет России в состав Международного паралимпийского комитета. В августе МПК лишил ПКР членства, а также отстранил российских паралимпийцев от участия в Играх-2016 на основании отчета комиссии ВАДА о допинге в российском спорте.

- Вместе с ПКР будем делать все, чтобы российское паралимпийское движение было восстановлено в международной семье. Мы готовы признавать свои ошибки и исправлять их, но все это делать на добросовестной основе, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.

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