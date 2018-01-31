В Госдуме отреагировали на возможный бойкот Паралимпиады немецкими лыжниками из-за участия российских атлетов

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев иронично оценил намерение женской паралимпийской сборной Германии по лыжным гонкам не участвовать в Паралимпиаде-2018, если в ней примут участие российские спортсмены.
"Очень хорошо, если немцев вообще не будет на спортивных соревнованиях, - отметил Дегтярев. – Они весь мир уже утомили своим шантажом, ультиматумами и прочими выходками. Не хотят соревноваться – пусть сидят дома, пьют пиво и едят сосиски. Мы всегда выступали и выступаем за развитие мирового спорта, за равноправие и единство подходов. В данном случае как раз к нашим спортсменам применяются дискриминационные меры. А немцам грех жаловаться". (Андрей СИЗЯКИН)
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gruzovik62
яТае и нам фиолетово, будут немцы или нет!!
16:10
Haiaxi
Больше всего допинга было в ГДР. В нынешней Германии думаю не меньше.
15:41
sb1006
Да пёс с ними.
15:29
rus_deutsch
немцам мнение какого-то чудика из этого цирка ваааще фиолетово!
14:28
rusfed 2.0
Гопники за штурвалом
14:26
shur
Это их выбор.
14:25