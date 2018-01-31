В Госдуме отреагировали на возможный бойкот Паралимпиады немецкими лыжниками из-за участия российских атлетов

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев иронично оценил намерение женской паралимпийской сборной Германии по лыжным гонкам не участвовать в Паралимпиаде-2018, если в ней примут участие российские спортсмены.

"Очень хорошо, если немцев вообще не будет на спортивных соревнованиях, - отметил Дегтярев. – Они весь мир уже утомили своим шантажом, ультиматумами и прочими выходками. Не хотят соревноваться – пусть сидят дома, пьют пиво и едят сосиски. Мы всегда выступали и выступаем за развитие мирового спорта, за равноправие и единство подходов. В данном случае как раз к нашим спортсменам применяются дискриминационные меры. А немцам грех жаловаться". (Андрей СИЗЯКИН)