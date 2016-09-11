Томас Бах не посетит Паралимпиаду в Рио из-за мероприятий в Хорватии

Президент МОК Томас Бах не будет посещать Паралимпиаду-2016 из-за участия в конференции в Загребе, посвященной юбилею создания НОК Хорватии. Ранее он пропустил церемонию открытия Паралимпиады в Рио из-за похорон экс-президента ФРГ Вальтера Шееля.

– Я знаю, что эта история преувеличена в прессе, – цитирует Insidethegames Баха. – Потому что я первый президент МОК за 32 года, который не посетил церемонию открытия Паралимпиады. У меня была запланирована поездка в Рио, но это совпало с похоронами моего большого друга Вальтера Шееля. И даже после этого я планировал прибыть в Рио. Но просто не мог второй раз за три месяца отказаться от приглашения Хорватии. Дело в том, что еще в июне я должен был посетить Загреб и отложил этот визит из-за похорон Мухаммеда Али. Еще раз подчеркиваю, что мое отсутствие в Рио не связано с расследованием дела Патрика Хикки, которого задержали во время Олимпиады в связи с подозрениями в незаконном распространении билетов. Сообщалось, будто бразильская полиция хочет меня допросить. Хикки невиновен, пока не будет доказано обратное. И хочу сказать, что в Бразилию меня власти не звали.