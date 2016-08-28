18:12 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Светлана Хоркина: "Квоты российских паралимпийцев достались США? Теперь все понятно"

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина уверена, что история с российскими паралимпийцами находится на за гранью человеческих поступков. При этом, она надеется, что шансы на выступление в Рио-де-Жанейро еще есть.

Ранее стало известно, что американская паралимпийская команда получила дополнительные 22 места на Играх-2016. Произошло это в результате перераспределения мест дисквалифицированной сборной России.

- Все, что происходит сегодня с нашими паралимпийцами, находится за гранью человеческих поступков, - начала Хоркина. - Ребята уже завоевали свое право выступать на Паралимпиаде в Рио. Они добивались этого огромным, неимоверным трудом! Я  не могу смотреть на всю эту ситуацию: у меня наворачиваются слезы обиды и ненависти к тем людям, которые приняли это ужасное решение!

Наши паралимпийцы доказывают, что возможно все - заниматься спортом, оставшись инвалидом! Они побеждали, боролись, ставили рекорды, а сегодня их лишили этой возможности. Большая часть квот досталась американцам… Теперь все стало понятно.

Президент поручил провести специальные соревнования для паралимпийцев, это говорит лишь о том, что спорт привлекает сегодня внимание государства.  Счастье, что у нас есть такой президент.  Но, все же, я еще питаю надежду, что российские спортсмены-инвалиды смогут выступить на площадках Рио-де-Жанейро. Я хочу в это верить! (Любовь КОНЯЕВА)

Сборная США: 22 места на Паралимпиаде за счет России 

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Sправедливый

Зачем так подаёте новости? Народ то реагирует очень неадекватно... Вообще то идёт перераспределение всех 267 квот российских спортсменов. И их получат почти все страны, кто то 22 (как США), кто то меньше... Но получат! И тогда беларусы, казахи, ... тоже вдруг станут "потомками мошенников и убийц" (Dymanomashina)? И мы всех спортсменов мира будем называть "грязными и плюющими на всех" (Джон....Сильвер)? Думайте, прежде чем писать...

19:44

Thomas_Boy

Ничего. Депутаты смоют.

19:31

Dymanomashina

Протестанство не предполагает какой-либо МОРАЛИ. Тем более, глупо ждать чего-то человеческого от страны, где почти-все население - потомки мошенников и убийц

19:14

П_о_в_а_р

А ещё президент за тобой в туалете не смыл.)

18:58

60pele72

Да,за хорошую жизнь для себя любимых,такие депутаты будут постфактум защищать хоть кого от кого угодно.Кто-же защитит нас-Российский народ,от таких депутатов и такой чиновничьей своры бездельников и халявщиков.ВВП,надеюсь,пока не исчерпал кредит доверия у народа,но нужны решительные поступки,решения и дела!

18:56

Thomas_Boy

Не знаю как там либерасты, а я, как Патриот, счастлив, что у нас есть Такой Президент.

18:55

Джон....Сильвер

Спортсменам страны, которая считает себя пупом Земли - должно быть стыдно занимать позиции других таким грязным способом! Впрочем, американский пиндостан - это страна, которая всегда плевала на интересы и слезы других! Но, они должны помнить - НИЧТО не вечно под Луной, когда-нибудь за все придется ответить!

18:54

spawn0

болтовня одна как всегда... гнать поганой метлой таких ЕДРёных депутатов,который полные бездари и нули,которые ни черта ни соображают ни в политике,ни в экономике,а только голосовать умеют.

18:40

kac35

"Счастье, что у нас есть такой президент." Так ведь именно его кореша-чиновники довели ситуацию до ТАКОГО.

18:37

А380726

Светка, заканчивай изображать из себя дурочку: все было известно пару месяцев назад, и ты, как ДЕПУТАТ ГОСУМЫ палец об палец не ударила за ребят, а жрала халявную икру в Рио, а теперь вякаешь, аки обиженная, но оборжавшаяся тварь :,

18:36

Lars Berger

Т.е., до этого Светлане многое было непонятно...

18:33

Serafimos

Так и до этого всё понятно было

18:16

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