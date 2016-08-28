Светлана Хоркина: "Квоты российских паралимпийцев достались США? Теперь все понятно"

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина уверена, что история с российскими паралимпийцами находится на за гранью человеческих поступков. При этом, она надеется, что шансы на выступление в Рио-де-Жанейро еще есть.

Ранее стало известно, что американская паралимпийская команда получила дополнительные 22 места на Играх-2016. Произошло это в результате перераспределения мест дисквалифицированной сборной России.

- Все, что происходит сегодня с нашими паралимпийцами, находится за гранью человеческих поступков, - начала Хоркина. - Ребята уже завоевали свое право выступать на Паралимпиаде в Рио. Они добивались этого огромным, неимоверным трудом! Я не могу смотреть на всю эту ситуацию: у меня наворачиваются слезы обиды и ненависти к тем людям, которые приняли это ужасное решение!

Наши паралимпийцы доказывают, что возможно все - заниматься спортом, оставшись инвалидом! Они побеждали, боролись, ставили рекорды, а сегодня их лишили этой возможности. Большая часть квот досталась американцам… Теперь все стало понятно.

Президент поручил провести специальные соревнования для паралимпийцев, это говорит лишь о том, что спорт привлекает сегодня внимание государства. Счастье, что у нас есть такой президент. Но, все же, я еще питаю надежду, что российские спортсмены-инвалиды смогут выступить на площадках Рио-де-Жанейро. Я хочу в это верить! (Любовь КОНЯЕВА)

Сборная США: 22 места на Паралимпиаде за счет России