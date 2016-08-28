Светлана Хоркина: "Квоты российских паралимпийцев достались США? Теперь все понятно"

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина уверена, что история с российскими паралимпийцами находится на за гранью человеческих поступков. При этом, она надеется, что шансы на выступление в Рио-де-Жанейро еще есть.
Ранее стало известно, что американская паралимпийская команда получила дополнительные 22 места на Играх-2016. Произошло это в результате перераспределения мест дисквалифицированной сборной России.
- Все, что происходит сегодня с нашими паралимпийцами, находится за гранью человеческих поступков, - начала Хоркина. - Ребята уже завоевали свое право выступать на Паралимпиаде в Рио. Они добивались этого огромным, неимоверным трудом! Я не могу смотреть на всю эту ситуацию: у меня наворачиваются слезы обиды и ненависти к тем людям, которые приняли это ужасное решение!
Наши паралимпийцы доказывают, что возможно все - заниматься спортом, оставшись инвалидом! Они побеждали, боролись, ставили рекорды, а сегодня их лишили этой возможности. Большая часть квот досталась американцам… Теперь все стало понятно.
Президент поручил провести специальные соревнования для паралимпийцев, это говорит лишь о том, что спорт привлекает сегодня внимание государства. Счастье, что у нас есть такой президент. Но, все же, я еще питаю надежду, что российские спортсмены-инвалиды смогут выступить на площадках Рио-де-Жанейро. Я хочу в это верить! (Любовь КОНЯЕВА)
Sправедливый
Зачем так подаёте новости? Народ то реагирует очень неадекватно... Вообще то идёт перераспределение всех 267 квот российских спортсменов. И их получат почти все страны, кто то 22 (как США), кто то меньше... Но получат! И тогда беларусы, казахи, ... тоже вдруг станут "потомками мошенников и убийц" (Dymanomashina)? И мы всех спортсменов мира будем называть "грязными и плюющими на всех" (Джон....Сильвер)? Думайте, прежде чем писать...
19:44
Thomas_Boy
Ничего. Депутаты смоют.
19:31
Dymanomashina
Протестанство не предполагает какой-либо МОРАЛИ. Тем более, глупо ждать чего-то человеческого от страны, где почти-все население - потомки мошенников и убийц
19:14
П_о_в_а_р
А ещё президент за тобой в туалете не смыл.)
18:58
60pele72
Да,за хорошую жизнь для себя любимых,такие депутаты будут постфактум защищать хоть кого от кого угодно.Кто-же защитит нас-Российский народ,от таких депутатов и такой чиновничьей своры бездельников и халявщиков.ВВП,надеюсь,пока не исчерпал кредит доверия у народа,но нужны решительные поступки,решения и дела!
18:56
Thomas_Boy
Не знаю как там либерасты, а я, как Патриот, счастлив, что у нас есть Такой Президент.
18:55
Джон....Сильвер
Спортсменам страны, которая считает себя пупом Земли - должно быть стыдно занимать позиции других таким грязным способом! Впрочем, американский пиндостан - это страна, которая всегда плевала на интересы и слезы других! Но, они должны помнить - НИЧТО не вечно под Луной, когда-нибудь за все придется ответить!
18:54
spawn0
болтовня одна как всегда... гнать поганой метлой таких ЕДРёных депутатов,который полные бездари и нули,которые ни черта ни соображают ни в политике,ни в экономике,а только голосовать умеют.
18:40
kac35
"Счастье, что у нас есть такой президент." Так ведь именно его кореша-чиновники довели ситуацию до ТАКОГО.
18:37
А380726
Светка, заканчивай изображать из себя дурочку: все было известно пару месяцев назад, и ты, как ДЕПУТАТ ГОСУМЫ палец об палец не ударила за ребят, а жрала халявную икру в Рио, а теперь вякаешь, аки обиженная, но оборжавшаяся тварь :,
18:36
Lars Berger
Т.е., до этого Светлане многое было непонятно...
18:33
Serafimos
Так и до этого всё понятно было
18:16