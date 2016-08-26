Соревнования российских паралимпийцев не успеют организовать до старта Паралимпиады

Паралимпийский чемпион, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК), председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев считает, что альтернативные соревнования для Паралимпийской сборной России пройдут в более поздние сроки, чем Паралимпиада-2016. МПК отстранил российских паралимпийцев от участия в Играх в Рио-де Жанейро. На этой неделе CAS отклонил их апелляцию, оставив данное решение в силе.

– Пока нет информации о том, в каких городах пройдут соревнования для паралимпийцев сборной России и в каком формате это будет организовано, – сказал Терентьев. – Скорее всего, соберется оргкомитет, который выработает критерии для предстоящих соревнований. Думаю, что в него войдут представители Паралимпийского комитета, Министерства спорта, а также глава региона, на территории которого пройдут состязания.

Оргкомитет определит, кто будет отвечать за соблюдение антидопинговых правил. Сроки проведения пока неизвестны. Вряд ли соревнования совпадут по датам с Паралимпиадой в Рио-де-Жанейро, так как нужна подготовка. (Любовь КОНЯЕВА)