15:31 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Соревнования российских паралимпийцев не успеют организовать до старта Паралимпиады

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Паралимпийский чемпион, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК), председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев считает, что альтернативные соревнования для Паралимпийской сборной России пройдут в более поздние сроки, чем Паралимпиада-2016. МПК отстранил российских паралимпийцев от участия в Играх в Рио-де Жанейро. На этой неделе CAS отклонил их апелляцию, оставив данное решение в силе.

– Пока нет информации о том, в каких городах пройдут соревнования для паралимпийцев сборной России и в каком формате это будет организовано, – сказал Терентьев. – Скорее всего, соберется оргкомитет, который выработает критерии для предстоящих соревнований. Думаю, что в него войдут представители Паралимпийского комитета, Министерства спорта, а также глава региона, на территории которого пройдут состязания.

Оргкомитет определит, кто будет отвечать за соблюдение антидопинговых правил. Сроки проведения пока неизвестны. Вряд ли соревнования совпадут по датам с Паралимпиадой в Рио-де-Жанейро, так как нужна подготовка. (Любовь КОНЯЕВА)

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