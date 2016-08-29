13:41 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Российские призеры Паралимпиады дисквалифицирован на четыре года

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Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата дисквалифицировала серебряного призера Паралимпийских игр 2008 года пауэрлифтера Айрата Закиева на четыре года за употребление допинга, информирует официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Срок дисквалификации отсчитывается с 22 апреля 2015 года.

На тот же срок отстранена двукратный серебряный призер Паралимпийских игр (в Пекине и Лондоне) по пауэрлифтингу Олеся Лафина. Ее срок дисквалификации начинается с 18 ноября 2015 года.

Также четырехлетним дисквалификациям подверглись спортсменки Татьяна Жаворонкова, Ольга Киселева (обе - начиная с 8 июня 2015 года) и Фарита Рахматуллина (с 1 октября 2015 года).

 

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