Россиянам разрешили выступать в квалификации Паралимпиады-2018 как нейтральным спортсменам

Сегодня Международный паралимпийский комитет (МПК) оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), из-за которого наши спортсмены пропустили Паралимпийские игры-2016 в Рио.

Однако члены исполкома разрешили выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях тем российским паралимпийцам, которые удовлетворяют критериям. Речь идет о четырех дисциплинах: горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

Таким образом, если спортсмены из России смогут квалифицироваться на Паралимпийские игры-2018, а отстранение так и не будет снято, они смогут выступать в Пхенчхане только под нейтральным флагом.

Отстранение России продлено. LIVE!