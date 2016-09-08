Олег Шепель: "Флаг России был пронесен в знак солидарности с российскими паралимпийцами"

Председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель отметил, что белорусская делегация сознательно приняла решение пронести флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016. Напомним, российская команда в полном составе была отстранена от участия в соревнованиях.

– Этот жест члены белорусской делегации сделали в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которые были отстранены от участия в соревнованиях в Рио без подтвержденных нарушений антидопинговых правил и персональной дисквалификации, – цитирует БЕЛТА Шепеля.