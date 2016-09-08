Олег Шепель: "Флаг России был пронесен в знак солидарности с российскими паралимпийцами"

Председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель отметил, что белорусская делегация сознательно приняла решение пронести флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016. Напомним, российская команда в полном составе была отстранена от участия в соревнованиях.
– Этот жест члены белорусской делегации сделали в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которые были отстранены от участия в соревнованиях в Рио без подтвержденных нарушений антидопинговых правил и персональной дисквалификации, – цитирует БЕЛТА Шепеля.
Дополнительная информация
http://www.belta.by/sport/view/belorusskie-atlety-pronesli-flag-rossii-v-znak-solidarnosti-s-rossijskimi-paralimpijtsami-shepel-209098-2016/
сабзеро
Вот это Поступок! СПАСИБО!
11:54
citramon
СПАСИБО от души!!!
11:46
9290362
СПАСИБО
11:39
Слоня
Было бы приятно, увидеть на закрытии все сборные с триколором, ну кроме присмыкающихся перед матрасом звездно-полосатым.
11:27
lokofanat
Низкий вам всем поклон за это.
11:25
ess78
Спасибо братья Белорусы!!!
11:23