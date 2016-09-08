11:16 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Олег Шепель: "Флаг России был пронесен в знак солидарности с российскими паралимпийцами"

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Председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель отметил, что белорусская делегация сознательно приняла решение пронести флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016. Напомним, российская команда в полном составе была отстранена от участия в соревнованиях.

– Этот жест члены белорусской делегации сделали в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которые были отстранены от участия в соревнованиях в Рио без подтвержденных нарушений антидопинговых правил и персональной дисквалификации, – цитирует БЕЛТА Шепеля.

Дополнительная информация

http://www.belta.by/sport/view/belorusskie-atlety-pronesli-flag-rossii-v-znak-solidarnosti-s-rossijskimi-paralimpijtsami-shepel-209098-2016/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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сабзеро

Вот это Поступок! СПАСИБО!

11:54

citramon

СПАСИБО от души!!!

11:46

9290362

СПАСИБО

11:39

Слоня

Было бы приятно, увидеть на закрытии все сборные с триколором, ну кроме присмыкающихся перед матрасом звездно-полосатым.

11:27

lokofanat

Низкий вам всем поклон за это.

11:25

ess78

Спасибо братья Белорусы!!!

11:23

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