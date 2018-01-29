МПК продлил отстранение ПКР

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Организация приняла данное решение на основании дополнительной информации, полученной от специальной рабочей группы.

Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 в качестве нейтральных спортсменов. Подробнее - здесь.

Напомним, ПКР был лишен членства в МПК в августе 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Позже организации составили дорожную карту, которая включала ряд критериев (67) для восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете. Одним из них было полное восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое в 2015 году было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Решение о продлении отстранения ПКР было принято в декабре 2017 года.

Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.

Российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 в качестве нейтральных спортсменов //

Россияне едут на Паралимпиаду. В нейтральном статусе. Live!