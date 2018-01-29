Российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 в качестве нейтральных спортсменов.

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Данное решение было принято на основании дополнительной информации, полученной от специальной рабочей группы по установлению соответствия российской стороны. Она была изучена на исполкоме организации 26 и 27 января.

При этом МПК допустит ряд российских спортсменов до стартов в Пхенчхане в статусе "Нейтральный паралимпийский атлет" (Neutral Paralympic Athlete, NPA) в пяти видах. Это горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, сноуборд и керлинг на колясках. Следж-хоккеисты из России не выступят на Играх, поскольку команда не квалифицировалась на Паралимпиаду.

Паралимпийцы должны соответствовать ряду критериев, пройти минимум два допинг-теста за последние полгода и входить в пул тестирования МПК, РУСАДА или международных федераций. Они будут носить форму нейтральных атлетов с запретом на демонстрацию национальной символики. Российская делегация будет выступать под флагом и гимном МПК. При этом на аренах соревнований не должно быть российских флагов. Ожидается, что в Играх примут участие 30 - 35 представителей России.

Напомним, ПКР был лишен членства в МПК в августе 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Позже организации составили дорожную карту, которая включала ряд критериев (67) для восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете. Одним из них было полное восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое в 2015 году было признано несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Решение о продлении отстранения ПКР было принято в декабре 2017 года.

Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.

Россияне едут на Паралимпиаду. В нейтральном статусе. Live!