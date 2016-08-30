16:49 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МПК перепроверит пробы россиян, взятые в Сочи-2014, после Паралимпиады в Рио

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Международный паралимпийский комитет, вероятно, перепроверит пробы Олимпиады-2014 в Сочи уже после Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Ранее глава МПК Филип Крэйвен отмечал, что организация намерена перепроверить все пробы, взятые у российских спортсменов во время домашних Паралимпийских игр 2014 года.

– Скорее всего, мы проведем реанализ проб Сочи после Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, однако пока что каких-то конкретных сроков не было установлено, – приводит "Р-Спорт" слова директора МПК по связям с общественностью Крэйга Спенса. – К тому же Международный паралимпийский комитет попросит дальнейшего совета у антидопингового комитета МПК и ВАДА по поводу того, какие меры могут быть приняты в адрес атлетов, чьи пробы будут вскрыты и дадут положительные результаты. На данный момент МПК не располагает точным количеством проб, которые будут перепроверены, равно как и знанием лаборатории, которая проведет реанализ.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_russia/20160830/1055251866.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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blolge

Только надо проверить все пробы, а не только российских спортсменов

17:54

vitvk

И тут выяснится ,что Зубков это не Зубков а бурый медведь,Вылегжанин по анализу мочи из туманности Андромеды,а сборная России по биатлону - кучка настоящих зомби...

17:53

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