Корея работает над приглашением атлетов из КНДР на Паралимпиаду

Паралимпийский комитет Кореи прилагает все усилия для того, чтобы спортсмены КНДР смогли принять участие в Паралимпиаде в Пхенчхане. Напомним, что Исполнительный комитет МПК обсудит участие паралимпийцев КНДР в Играх в январе.

– Мы прилагаем различные усилия для участия КНДР в Паралимпиаде, в том числе отправляем приглашения через Международный паралимпийский комитет (МПК), – приводит Yonhap сообщение Паралимпийского комитета Кореи.

Два северокорейских лыжника могут получить wild card от МПК на Паралимпиаду в случае участия в этапе Кубка мира в Германии с 20 по 28 января. Если МПК и КНДР смогут договориться, то спортсмены из КНДР впервые в истории примут участие в зимней Паралимпиаде.