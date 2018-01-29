Гольф, футбол на электрических колясках и парусный спорт могут добавить в программу Паралимпиады-2024

Международный паралимпийский комитет (IPC) рассмотрит возможность включения в программe Паралимпийских игр-2024 четырех дополнительных видов спорта, сообщает пресс-служба организации. На заседании исполкома IPC в Бонне было принято решение рассмотреть проект включения в программу соревнований футбола 7x7, гольфа, футбола на электрических колясках и парусного спорта.
В качестве демонстрационных видов рассматриваются каратэ и танцы на колясках. Серфинг, тхэквондо "пхумсе", стендовая стрельба, армрестлинг и баскетбол на колясках 3х3 не планируются для включения в программу Игр по итогам рассмотренных документов, так как не соответствуют минимальным требованиям регламента.
Напомним, что Паралимпийские игры-2024 пройдут в Париже.
Дополнительная информация
https://paralymp.ru/press_center/news/official/futbol_7x7_golf_futbol_na_elektricheskikh_kolyaskakh_i_parusnyy_sport_mogut_byt_predstavleny_na_pi_2/