Филип Крэйвен: "Пропустит ли Россия ОИ-2018? Наказание – не наша цель"

Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен отметил, что его организация не заинтересована в отстранении россиян от Паралимпийских игр в Пхенчхане. Сегодня на заседании в Барселоне исполком организации единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России.

– Мы организация, которая смотрит вперед, а не назад, – сказал Крэйвен, отвечая на вопрос, заслуживает ли Россия полного отстранения от Игр-2018. – Мы ратуем не столько за наказания, сколько за фундаментальные изменения ситуации, – приводит портал paralympic.org слова Крэйвена. – И речь идет не только о паралимпийском спорте, но и обо всем мировом. Отдельные спортсмены страдать не должны, мы в этом не заинтересованы. Мы стараемся поддержать Россию на пути изменений, исправить ситуацию глобально. Паралимпийский комитет России занимается развитием параспорта в огромной стране, и мы не заинтересованы в том, чтобы оставлять такое количество людей без поддержки.