19:35 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Филип Крэйвен: "Членство ПКР будет немедленно восстановлено в случае выполнения требований"

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Глава МПК Филип Крэйвен заявил, что членство Паралимпийского комитета России в организации будет немедленно восстановлено, если россияне выполнят поставленные требования. Критерии восстановления ПКР были опубликованы в ноябре. Членство ПКР в МПК было приостановлено в начале августа по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена – из-за этого вся сборная России пропустила Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

– Цель критериев восстановления и рабочей группы – содействие ПКР в обеспечении значительных практических и культурных изменений, которые необходимы для выполнения ПКР своих обязательств в качестве члена МПК в полном объеме.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

ну так заказ выполнил теперь может восстановить, к 2018 если будут терки с янки..снова отстранит

20:00

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