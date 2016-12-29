Филип Крэйвен: "Членство ПКР будет немедленно восстановлено в случае выполнения требований"

Глава МПК Филип Крэйвен заявил, что членство Паралимпийского комитета России в организации будет немедленно восстановлено, если россияне выполнят поставленные требования. Критерии восстановления ПКР были опубликованы в ноябре. Членство ПКР в МПК было приостановлено в начале августа по итогам доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена – из-за этого вся сборная России пропустила Паралимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

– Цель критериев восстановления и рабочей группы – содействие ПКР в обеспечении значительных практических и культурных изменений, которые необходимы для выполнения ПКР своих обязательств в качестве члена МПК в полном объеме.