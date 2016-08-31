Федеральный суд Швейцарии: ПКР не может просить индивидуального допуска россиян на Паралимпиаду

Федеральный суд Швейцарии постановил, что Паралимпийский комитет России (ПКР) не может запрашивать индивидуальный допуск для российских спортсменов на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Как говорится в пресс-релизе инстанции, это выходит за рамки предмета спора, поскольку паралимпийцы не являются непосредственными участниками разбирательства. Ранее сегодня стало известно, что Федеральный суд Швейцарии вслед за Спортивным арбитражным судом (CAS) отклонил апелляцию ПКР на недопуск россиян до Паралимпиады. Игры пройдут с 7 по 18 сентября.

– Предметом данного судебного разбирательства является исключительно приостановление членства ПКР как федерации в IPC… – цитирует "Р-Спорт" заявление суда. – Так как ПКР требует индивидуального разрешения для россиян на участие в Паралимпиаде, то такой запрос выходит за рамки предмета спора. По этой причине, а также так как отдельные спортсмены не являются стороной судебного разбирательства в CAS и в Федеральном суде, то ПКР не может ссылаться на индивидуальные права отдельных атлетов.