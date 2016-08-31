18:52 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Артем Пацев: "Сразу было понятно, что суд Швейцарии отклонит жалобу"

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Спортивный юрист Артем Пацев не был удивлен тем, что апелляция Паралимпийского комитета России (ПКР) к Федеральному суду Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить сборную России к участию в Паралимпиаде-2016 была отклонена. Ранее МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил спортсменов России от участия в Играх-2016 по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Позже Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов.

- Сразу было понятно, что они отклонят жалобу, это было бессмысленно, - цитирует ТАСС Пацева. - Я уже говорил об этом, все это было предсказуемо. В мотивировках по решению относительно российских легкоатлетов Шубенкова и Исинбаевой мы столкнулись с теми же формулировками. Даже теоретически, если бы случилось чудо и решение CAS было бы приостановлено, это ничего не дало бы для ребят, которые пытаются добиться права выступить на Паралимпиаде. Решение от 7 августа о дисквалификации ПКР не оспаривалось в швейцарском суде.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3580302

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