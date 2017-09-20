67 российских паралимпийцев претендуют на участие в Паралимпиаде-2018

67 российских спортсменов вошли в список кандидатов на участие в Паралимпийских играх-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента ПКР Павла Рожкова. Список был утвержден на заседании рабочей группы ПКР по подготовке к участию в Играх в Пхенчхане.

- Сегодня на заседании рабочей группы с участием президентов Всероссийских федераций по видам инвалидности и старших тренеров сборных команд России по зимним видам спорта окончательно согласованы списки спортсменов- участников квалификационных соревнований к Паралимпийским играм 2018 года. В него вошли 67 спортсменов,- цитирует ТАСС Рожкова. - До понедельника информация и соответствующие документы на этих спортсменов будут введены ПКР в систему управления спортивными данными (SDMS), поданы заявки на участие в квалификационных соревнованиях по горнолыжному спорту, сноуборду, лыжным гонкам и биатлону, прохождение международной функциональной классификации, оплаты лицензий.

15 сентября МПК вновь открыл для ПКР доступ в систему SDMS для национальных паралимпийских комитетов по предоставлению документов на участников соревнований, проводимых под эгидой МПК. Напомним, что на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте все российские спортсмены пропустили Игры-2016.