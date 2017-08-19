14 паралимпийских комитетов направили обращение в МПК в поддержку отстраненного ПКР

Руководители и представители 14 национальных паралимпийских комитетов обратились к Международному паралимпийскому комитету с письмом в поддержку Паралимпийского комитета России, временно лишенного членства в МПК. Обращение опубликовано на официальном сайте ПКР.

В субботу ПКР провел в Москве ряд мероприятий, направленных на выполнение критериев по восстановлению членства в МПК. Во всех мероприятиях приняли участие руководители и представители национальных паралимпийских комитетов Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Киргизстана, Китая, Монголии, Сербии, Черногории, Таджикистана, Молдавии, Казахстана, Лаоса и Южной Кореи.

Приводим часть обращения, в котором руководители и представители НПК заявляют, что воодушевлены работой ПКР и просят учесть их мнение при обсуждении вопроса о восстановлении членства организации в МПК

Мы с удовлетворением констатируем, что по рекомендации Рабочей группы МПК по вопросам восстановления членства ПКР в МПК, Паралимпийский комитет России подготовил в сотрудничестве с Рабочей группой МПК, РУСАДА, независимыми экспертами ВАДА и презентовал Образовательную антидопинговую программу ПКР.



Под эгидой ПКР был также проведен официальный запуск "горячей линии" ПКР по информированию о возможных нарушениях антидопинговых правил и представлены Послы паралимпийского спорта, которыми стали действующие спортсмены-паралимпийцы. Они зачитали клятву и обязались активно продвигать ценности паралимпийского движения, дух честной спортивной борьбы, идеалы чистого спорта, свободного от допинга.



Мы разделяем мнение Президента Международного паралимпийского комитета сэра Филипа Крейвена о том, что Паралимпийский комитет России продолжает демонстрировать устойчивый и позитивный прогресс, направленный на исполнение Критериев по восстановлению членства. А проведенные мероприятия стали важным этапом на этом направлении.



Мы воодушевлены работой российского комитета по созданию открытой среды с нулевой терпимостью к допингу и защиты чистоты спорта; систематизированных технологий; повышения знаний в сфере антидопингового обеспечения не только спортсменов сборных команд России, но и всех, кто обеспечивает подготовку этих спортсменов; информационной базы по предотвращению допинга в российском паралимпийском спорте.



Работа, проводимая ПКР, заслуживает высокой оценки и является эталонной для многих других Национальных паралимпийских комитетов. Мы считаем, что документы и материалы, разработанные ПКР, очень полезно сделать достоянием всех Национальных паралимпийских комитетов, ибо они являются эффективным инструментом в борьбе с употреблением допинга.



Выражаем надежду на то, что наше коллективное мнение будет учтено при обсуждении вопроса о восстановлении членства ПКР в МПК на Исполкоме МПК 3-4 сентября 2017 года в г. Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, что в августе 2016 года МПК принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации.