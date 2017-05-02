Селби стал трехкратным чемпионом мира по снукеру

Английский бильярдист Марк Селби в финале чемпионата мира по снукеру обыграл шотландца Джона Хиггинса – 18:14. Соревнование проходило в английском Шеффилде. Таким образом, Селби по прозвищу "Весельчак из Лестера" стал трехкратным чемпионом мира. Он выиграл мировое первенство в 2014, 2016 и 2017 годах. Всего на счету англичанина теперь 12 побед в рейтинговых турнирах, пять из них он одержал в этом сезоне.