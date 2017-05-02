Селби стал трехкратным чемпионом мира по снукеру

Английский бильярдист Марк Селби в финале чемпионата мира по снукеру обыграл шотландца Джона Хиггинса – 18:14. Соревнование проходило в английском Шеффилде. Таким образом, Селби по прозвищу "Весельчак из Лестера" стал трехкратным чемпионом мира. Он выиграл мировое первенство в 2014, 2016 и 2017 годах. Всего на счету англичанина теперь 12 побед в рейтинговых турнирах, пять из них он одержал в этом сезоне.
ion
Искренние поздравления Марку! 10 лет за него болею, как раз с финала 2007 года, когда он будучи сопливым юнцом и квалифаем бился в финале с этим самым Хигинсом. Теперь они поменялись ролями. Уже Марк подошёл к финалу как лучший за последние годы снукерист, и в победу Хигинса никто не верил. И 4:10 были как оглоблей по голове. Но Марк дальше выиграл отрезок 12:2 и сделал это! Трехкратный!
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