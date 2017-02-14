Россия завоевала 6 медалей на юношеском олимпийском фестивале в Турции

Россияне завоевали шесть медалей во второй соревновательный день на Европейском юношеском олимпийском зимнем фестивале в турецком Эрзуруме. Сборная России лидирует в медальном зачете с 14 наградами (5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).

Сегодня золото завоевала лыжница Кристина Кускова, победившая в индивидуальной гонке свободным стилем на 7,5 км. Серебро у россиянки Елены Кучевой. Бронза у финки Йосефины Боок.

В мужской гонке свободным стилем на 10 км золотую медаль завоевал Андрей Некрасов. Вторым стал финн Петтери Койвисто, третьим – россиянин Андрей Кузнецов.

Еще две бронзовые медали в спринтерских гонках завоевали российские биатлонисты Михаил Первушин и Анастасия Шевченко.