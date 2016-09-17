МОК выработал программу восстановления работы НОК Кении

МОК в Лозанне провел заседание по выработке стратегии развития НОК Кении и восстановления его работы. Как сообщает официальный сайт МОК, была выработана дорожная карта по возобновлению полноценной деятельности НОК Кении. Напомним, кенийский комитет был распущен правительством страны после Олимпиады-2016, где сборная оказалась в неподобающих условиях. Из-за подозрения в коррупции и растрате средств наряду с халатным отношением к работе был распущен НОК, что привлекло внимание МОК. Власти Кении сформировали временный НОК в составе восьми человек.

В рамках выработанной МОК дорожной карты в Кении должна быть созвана внеочередная ассамблея НОК, где будет опубликован доклад по заседанию в Лозанне. Также кенийская сторона должна обновить регламент работы НОК. После этого должны быть выбраны управляющие органы НОК Кении. Процесс должен быть завершен к концу года под контролем МОК и министерства спорта Кении.