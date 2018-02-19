Леонид Слуцкий: "Могу посмотреть футбол в интернете"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, отметил, что у него будет возможность посмотреть футбол на Играх-2018. Однако, по его словам, желание поспать может быть сильнее.

- Как вам в Корее?

- Я тут в первый раз, люди очень доброжелательные. Тут очень экзотическая еда, местный колорит везде чувствуется. Я тут только три дня, так что все экскурсии впереди.

- Как родилась идея сюда приехать?

- У меня сейчас появилось много свободного времени, так что я решил осуществить свою мечту - съездить на Олимпиаду. Раньше у меня не было возможности приехать ни на летние, ни на зимние Игры. Это всегда была либо предсезонная подготовка, либо уже начало сезона.

- Без возможности посмотреть футбол не скучно?

- Пока таких уж больших матчей не было, а вот как смотреть матчи Лиги чемпионов и ответные игры в Лиге Европы - это вопрос, который еще предстоит решить. У меня есть возможность посмотреть эти матчи в интернете, но вот выдержу ли я в плане желания поспать - неизвестно. (Игорь РАБИНЕР)

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