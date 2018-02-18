Идет проверка информации о продаже собачьего мяса на Олимпиаде

Представитель оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане Сон Пэк Ю сообщила, что организаторы Игр-2018 проверяют информацию о том, что рядом с олимпийскими объектами продают собачье мясо.
Отметим, что в провинции Канвондо, где проводится Олимпиада, находится более 200 ферм по выращиванию собак, которых пускают на деликатесы. Ежегодно в Корее убивают около двух миллионов собак.
– Мы знаем о сообщениях в прессе по поводу продажи собачьего мяча, – приводит слова Сон Пэк Ю Yonhap. - Эта информация уже проверяется, однако пока подобных случаев не обнаружено. Сейчас многие корейцы заводят собак как домашних животных, а традиция потребления собачьего мяса постепенно отмирает.
Serenky25
Собаку съел. Классическое выражение.
11:17
cbivxu7gsxv4
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:50
DoodlyDoo
национальная еда, что тут такого? Может мне коров/свиней овец жалко? Почему не запрещают их продавать?
10:30
Весёлый©
Виталий Леонтьевич не сидит сложа руки.
10:28
sailor1990
Мясо есть мясо)))
10:10