09:48 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Идет проверка информации о продаже собачьего мяса на Олимпиаде

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Меган ДЮАМЕЛЬ и Эрик РЭДФОРД.Меган Дюамель спасла собаку, которую хотели съесть корейцы

Представитель оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане Сон Пэк Ю сообщила, что организаторы Игр-2018 проверяют информацию о том, что рядом с олимпийскими объектами продают собачье мясо.

Отметим, что в провинции Канвондо, где проводится Олимпиада, находится более 200 ферм по выращиванию собак, которых пускают на деликатесы. Ежегодно в Корее убивают около двух миллионов собак.

– Мы знаем о сообщениях в прессе по поводу продажи собачьего мяча, – приводит слова Сон Пэк Ю Yonhap. - Эта информация уже проверяется, однако пока подобных случаев не обнаружено. Сейчас многие корейцы заводят собак как домашних животных, а традиция потребления собачьего мяса постепенно отмирает.

 

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Serenky25

Собаку съел. Классическое выражение.

11:17

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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

10:50

DoodlyDoo

национальная еда, что тут такого? Может мне коров/свиней овец жалко? Почему не запрещают их продавать?

10:30

Весёлый©

Виталий Леонтьевич не сидит сложа руки.

10:28

sailor1990

Мясо есть мясо)))

10:10

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