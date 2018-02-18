Идет проверка информации о продаже собачьего мяса на Олимпиаде

Представитель оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане Сон Пэк Ю сообщила, что организаторы Игр-2018 проверяют информацию о том, что рядом с олимпийскими объектами продают собачье мясо.

Отметим, что в провинции Канвондо, где проводится Олимпиада, находится более 200 ферм по выращиванию собак, которых пускают на деликатесы. Ежегодно в Корее убивают около двух миллионов собак.

– Мы знаем о сообщениях в прессе по поводу продажи собачьего мяча, – приводит слова Сон Пэк Ю Yonhap. - Эта информация уже проверяется, однако пока подобных случаев не обнаружено. Сейчас многие корейцы заводят собак как домашних животных, а традиция потребления собачьего мяса постепенно отмирает.

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