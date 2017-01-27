13:49 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

"Адмирал" готов создать все условия для подготовки сборной России к Олимпийским играм

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Генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов подчеркнул, что клуб готов создать для сборной России все условия при подготовке к Олимпийским играм 2018 года, если Федерация хоккея России (ФХР) примет решение проводить предолимпийский сбор во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что федерация рассматривает варианты подготовки во Владивостоке и Хабаровске, а также в подмосковном Новогорске.

- Мы сделали предложение ФХР, показали небольшую презентацию. Будем очень рады принять хоккейную олимпийскую команду для подготовки к Играм, мы создадим благоприятные условия для тренировок и проживания, - приводит ТАСС слова Мухометова. - Вариантов в плане инфраструктуры много, но выбор зависит от руководства сборной. У нас есть площадки канадского и европейского размера, предоставим свою клубную раздевалку.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3977340

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