Вячеслав Быков - о недопуске россиян: "Дискредитировал себя не только CAS, но и МОК в целом"

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS) и весь спорт в целом дискредитированы решением о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду-2018​. В пятницу CAS отклонил иски 47 россиян, не получивших от МОК приглашения на Игры.

- Я считаю, что дискредитировал себя не только CAS, но и МОК в целом, - цитирует "Р-Спорт" Быкова. - Вообще весь спорт дискредитирован сейчас. Одним спортсменам, которые раньше принимали допинг, разрешено участие. Другие вообще на препаратах медицинских. Я понимаю, что есть момент, бывает, когда это разрешено, но это входит в систему: у кого-то астма, у кого-то еще что-то. Сейчас вообще во что верить? Да, мы признали, что у нас были какие-то проблемы с допингом, но мы прекрасно понимаем, что задело это только нашу страну.

Допинг – мировое зло, которое кто-то скрывает хорошо. Кого-то просто скрывают хорошо. А других просто вычеркивают, исходя из своих политических амбиций. Пьер де Кубертен, думаю, уже не раз перевернулся от всего этого.

Я верил в светлое, в справедливость. Ни в какие рамки не лезет то, что теперь наши спортсмены должны доказывать, что они "чистые". Они боятся просто. Это такая болезнь, она заразная. Один заразил другого – и все, пошло. Боязнь – это политическое давление.