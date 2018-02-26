Третьяк - о Кошечкине: "Готовили одних, а выстрелил другой"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк остался доволен тем, как вратарь Василий Кошечкин сыграл за сборную России на Олимпиаде-2018. По словам главы организации, тренерский штаб команды во главе с Олегом Знарком сделал выбор в пользу голкипера магнитогорского "Металлурга", а не Ильи Сорокина из ЦСКА и Игоря Шестеркина из СКА, потому что первый хорошо проявил себя на Кубке Первого канала.
- Да, их (Сорокина и Шестеркина. - Прим. "СЭ") готовили. Но так получилось, что готовили одних, а выстрелил другой, - цитирует ТАСС Третьяка. - Кошечкин очень сильно себя показал на Кубке Первого канала, сказав таким образом, что вот есть я, берите меня. И от него уверенность переходила к остальным игрокам, особенно в матчах с чехами, американцами, да и весь турнир он отыграл достойно.
В Пхенчхане Кошечкин принял участие во всех шести матчах, пропустив восемь шайб. На его счету две игры "на ноль". Он был признан лучшим голкипером хоккейного турнира Игр-2018.
Дополнительная информация
- Металлург Мг (хоккей)
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Олег Знарок
- Владислав Третьяк
- Василий Кошечкин
- ФХР
- Олимпиада
- Игорь Шестеркин
- Илья Сорокин
unfan
Вот только Кошечкин по ногам себе стрелял как минимум в нескольких играх... Задача вратаря не спасать, а не пропускать бабочки. После такой первой шайбы в финале у защитников паника была, что нельзя даже такие броски допускать до вратаря...
23:30 26 февраля
hrenobl68
То, что Знарок взял Васю, наигрывая Шестеркина и Сорокина,говорит о его объективности:брал лучших, а не своих
22:11 26 февраля
Последний Легион
Молодец, Василий! Действительно - лучший вратарь олимпиады!!
20:12 26 февраля
Весёлый℗
терпение и труд всё перетрут. В.Кошечкин
20:07 26 февраля
oleg.bob
Кыса прелесть!
18:33 26 февраля
Falken
Дургой - это прям как обзывание какое то )))
17:38 26 февраля