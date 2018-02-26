17:18 26 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Третьяк - о Кошечкине: "Готовили одних, а выстрелил другой"

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк остался доволен тем, как вратарь Василий Кошечкин сыграл за сборную России на Олимпиаде-2018. По словам главы организации, тренерский штаб команды во главе с Олегом Знарком сделал выбор в пользу голкипера магнитогорского "Металлурга", а не Ильи Сорокина из ЦСКА и Игоря Шестеркина из СКА, потому что первый хорошо проявил себя на Кубке Первого канала.

- Да, их (Сорокина и Шестеркина. - Прим. "СЭ") готовили. Но так получилось, что готовили одних, а выстрелил другой, - цитирует ТАСС Третьяка. - Кошечкин очень сильно себя показал на Кубке Первого канала, сказав таким образом, что вот есть я, берите меня. И от него уверенность переходила к остальным игрокам, особенно в матчах с чехами, американцами, да и весь турнир он отыграл достойно.

В Пхенчхане Кошечкин принял участие во всех шести матчах, пропустив восемь шайб. На его счету две игры "на ноль". Он был признан лучшим голкипером хоккейного турнира Игр-2018.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4988832

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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unfan

Вот только Кошечкин по ногам себе стрелял как минимум в нескольких играх... Задача вратаря не спасать, а не пропускать бабочки. После такой первой шайбы в финале у защитников паника была, что нельзя даже такие броски допускать до вратаря...

23:30 26 февраля

hrenobl68

То, что Знарок взял Васю, наигрывая Шестеркина и Сорокина,говорит о его объективности:брал лучших, а не своих

22:11 26 февраля

Последний Легион

Молодец, Василий! Действительно - лучший вратарь олимпиады!!

20:12 26 февраля

Весёлый℗

терпение и труд всё перетрут. В.Кошечкин

20:07 26 февраля

oleg.bob

Кыса прелесть!

18:33 26 февраля

Falken

Дургой - это прям как обзывание какое то )))

17:38 26 февраля

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