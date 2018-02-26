Третьяк - о Кошечкине: "Готовили одних, а выстрелил другой"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк остался доволен тем, как вратарь Василий Кошечкин сыграл за сборную России на Олимпиаде-2018. По словам главы организации, тренерский штаб команды во главе с Олегом Знарком сделал выбор в пользу голкипера магнитогорского "Металлурга", а не Ильи Сорокина из ЦСКА и Игоря Шестеркина из СКА, потому что первый хорошо проявил себя на Кубке Первого канала.

- Да, их (Сорокина и Шестеркина. - Прим. "СЭ") готовили. Но так получилось, что готовили одних, а выстрелил другой, - цитирует ТАСС Третьяка. - Кошечкин очень сильно себя показал на Кубке Первого канала, сказав таким образом, что вот есть я, берите меня. И от него уверенность переходила к остальным игрокам, особенно в матчах с чехами, американцами, да и весь турнир он отыграл достойно.

В Пхенчхане Кошечкин принял участие во всех шести матчах, пропустив восемь шайб. На его счету две игры "на ноль". Он был признан лучшим голкипером хоккейного турнира Игр-2018.