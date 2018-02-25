Панарин поздравил сборную России с победой на Олимпиаде. Видео

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин поздравил сборную России с победой на Олимпиаде в Пхенчхане. В финале подопечные Олега Знарка обыграли команду Германии в овертайме со счетом 4:3.

- Всем привет. Поздравляю всех с победой. Большая победа. Волевая игра, валидольная. Не спали, у нас два часа ночи, тоже смотрели. Еще раз всех поздравляю. Мужики - красавцы. С победой всех. Молодцы. Очень рады за вас, за страну и за всех. Давайте, все. Россия - в нашем сердце. Молодчики. Большое спасибо за победу, - сказал Панарин.