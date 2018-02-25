Панарин поздравил сборную России с победой на Олимпиаде. Видео

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин поздравил сборную России с победой на Олимпиаде в Пхенчхане. В финале подопечные Олега Знарка обыграли команду Германии в овертайме со счетом 4:3.
- Всем привет. Поздравляю всех с победой. Большая победа. Волевая игра, валидольная. Не спали, у нас два часа ночи, тоже смотрели. Еще раз всех поздравляю. Мужики - красавцы. С победой всех. Молодцы. Очень рады за вас, за страну и за всех. Давайте, все. Россия - в нашем сердце. Молодчики. Большое спасибо за победу, - сказал Панарин.
"Россия в нашем сердце!" Артемий Панарин поздравляет всех с победой на Олимпиаде 👍👍👍 pic.twitter.com/2aoRo6PFKD– СЭ Хоккей (@hockey_se) 25 февраля 2018 г.
avtomir08
молодец Тема!!!!! расскажи там этим пиндосам как нас надо уважать
11:55
Future23
Да, это был супер Матч. Слава богу, что он так закончился.
11:53
Уоррент
Тёма, этот финал по сюжету встанет в ряд с вашим "Баффало - 2011" , это было СУПЕРНЕВЕРОЯТНО. Спасибо немцам и Сборной России )) И Гусеву )
11:37
Упёртый русский
Красавец! На ЧМ и КМ бы теперь также!
11:36