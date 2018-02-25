11:04 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Панарин поздравил сборную России с победой на Олимпиаде. Видео

4

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин поздравил сборную России с победой на Олимпиаде в Пхенчхане. В финале подопечные Олега Знарка обыграли команду Германии в овертайме со счетом 4:3. 

- Всем привет. Поздравляю всех с победой. Большая победа. Волевая игра, валидольная. Не спали, у нас два часа ночи, тоже смотрели. Еще раз всех поздравляю. Мужики - красавцы. С победой всех. Молодцы. Очень рады за вас, за страну и за всех. Давайте, все. Россия - в нашем сердце. Молодчики. Большое спасибо за победу, - сказал Панарин.

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

avtomir08

молодец Тема!!!!! расскажи там этим пиндосам как нас надо уважать

11:55

Future23

Да, это был супер Матч. Слава богу, что он так закончился.

11:53

Уоррент

Тёма, этот финал по сюжету встанет в ряд с вашим "Баффало - 2011" , это было СУПЕРНЕВЕРОЯТНО. Спасибо немцам и Сборной России )) И Гусеву )

11:37

Упёртый русский

Красавец! На ЧМ и КМ бы теперь также!

11:36

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!