18:02 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Ольга Сосина: "В матче с Канадой судили будто в одну сторону"

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Капитан сборной России Ольга Сосина после поражения от Канады (0:5) в полуфинале Олимпиады-2018 отметила, что россиянки не смогли реализовать свои моменты. Кроме того, она подчеркнула, что качество игры улучшилось по сравнению с первой встречей с канадками, которая завершилась с тем же счетом - 0:5.

– Конечно, верили в невозможное, – заявила Сосина. – Вы видели, играли вроде неплохо, старались, боролись. Не забили, хотя были хорошие моменты. Подвели удаления – это уже абсурдно, как будто в одну сторону судят.

– Казалось, за вас по шее ударили?

– Арбитры будто не замечают. Спрашиваешь: "Почему? Они говорят: "Нет и все".

– Шохиной досталось.

– Да ничего, потом вышла. Молодец, боевая девочка.

– Сравните два поражения от Канады.

– Качество игры улучшилось. Создаем больше моментов. Все равно, так нельзя удаляться, и судят в одно сторону. Сыграли плечо в плечо, а нашу удалили.

– Реально с ними бороться на вбрасывании?

– В группе больше выиграли.

– Третье место возьмете?

– Конечно, будем бороться до последнего. Все или ничего.

– Какие выводы извлекли из первого матча с финками?

– Не надо удаляться, реализовывать свои моменты, больше бросать, идти на добивание. Со всей злостью идти и запихивать шайбу вместе с вратарем. Еще раз просмотрим игру и сделаем выводы.

– Обидно, что будете играть параллельно с мужской сборной?

– К нашим играм всегда есть внимание. Зритель свой всегда найдется. (Юрий ГОЛЫШАК)

Канадка ударила Шохину клюшкой в шею и избежала удаления //
Анна Шохина – об ударе канадки: "Судьям надо смотреть внимательно"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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v.m.sem

а еще,у кого-то,коньки заточены не в ту сторону,клюшки короткие,лёд мягкий,ну и дальше по списку..…

18:23 19 февраля

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