16:48 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Анна Шохина – об ударе канадки: "Судьям надо смотреть внимательно"

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Игрок сборной России Анна Шохина отметила, что не получила серьезного повреждения в матче 1/2 финала Олимпиады-2018 против Канады. Во втором периоде соперника ударила ее клюшкой по шее, однако россиянка смогла самостоятельно вернуться на скамейку.

– Все хорошо, – сказал Шохина во флеш-интервью. – Судьям надо смотреть внимательно.

Канадка ударила Шохину клюшкой в шею и избежала удаления

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Podvodnik

Бедная Анна. Если бы тебя не ударили в шею, вы бы точно победили Канадок. Быстрее подавайте протест, их дисквалифицируют и вы пройдёте в финал. А там может кого-то из наших в задницу ударят и будет золото.

17:13 19 февраля

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