Анна Шохина – об ударе канадки: "Судьям надо смотреть внимательно"

Игрок сборной России Анна Шохина отметила, что не получила серьезного повреждения в матче 1/2 финала Олимпиады-2018 против Канады. Во втором периоде соперника ударила ее клюшкой по шее, однако россиянка смогла самостоятельно вернуться на скамейку.

– Все хорошо, – сказал Шохина во флеш-интервью. – Судьям надо смотреть внимательно.

Канадка ударила Шохину клюшкой в шею и избежала удаления