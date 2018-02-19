Анна Шохина – об ударе канадки: "Судьям надо смотреть внимательно"

Игрок сборной России Анна Шохина отметила, что не получила серьезного повреждения в матче 1/2 финала Олимпиады-2018 против Канады. Во втором периоде соперника ударила ее клюшкой по шее, однако россиянка смогла самостоятельно вернуться на скамейку.
– Все хорошо, – сказал Шохина во флеш-интервью. – Судьям надо смотреть внимательно.
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Бедная Анна. Если бы тебя не ударили в шею, вы бы точно победили Канадок. Быстрее подавайте протест, их дисквалифицируют и вы пройдёте в финал. А там может кого-то из наших в задницу ударят и будет золото.
17:13 19 февраля