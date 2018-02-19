Канадка ударила Шохину клюшкой в шею и избежала удаления

Женская сборная Канады играет с Россией в 1/2 финала Олимпийских игр-2018. По ходу второго периода игрок канадской сборной ударила клюшкой Анну Шохину в область шеи.
Россиянка смогла подняться со льда и вернуться на скамейку команды. Отметим, что за удар канадка не получила удаления.
На данный момент идет второй период, счет 2:0 в пользу сборной Канады. "СЭ" ведет трансляцию встречи
KongKing
AlCapone KongKing О том, что судьи расценили это как случайность, заявили комментаторы Матча. Я о том же и говорю, что игрок не имеет права безнаказанно клюшкой, как шашкой махать 19:51 19 февраля /// Об том речь - "заявили комментаторы Матча". На матче, как и везде в стране, сидят НЕПРОФЕССИОНАЛЫ! Судьи никогда высоко поднятую палку не делят на "чаянно" и "нечаянно", а штрафуют. Штрафа нет, если не видели. Финке от амеров тоже в колено чисто прилетело, но даже двух минут не дали. Потому что не видели. Уровень нулевой.
00:50
AlCapone
KongKing О том, что судьи расценили это как случайность, заявили комментаторы Матча. Я о том же и говорю, что игрок не имеет права безнаказанно клюшкой, как шашкой махать
19:51 19 февраля
KongKing
AlCapone Вопиющая наглость со стороны судей. С чего это вдруг размахивание задранной выше плеча клюшкой приравнивается к случайности? У них либо со зрением плохо, либо с совестью17:40 /// А при чём здесь случайность? Каждый игрок в ответе за свою палку и если он (она) бьёт соперника в шею, то это удаление не зависимно от того случайность это или намерение.
19:14 19 февраля
AlCapone
Вопиющая наглость со стороны судей. С чего это вдруг размахивание задранной выше плеча клюшкой приравнивается к случайности? У них либо со зрением плохо, либо с совестью
17:40 19 февраля