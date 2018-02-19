Канадка ударила Шохину клюшкой в шею и избежала удаления

Женская сборная Канады играет с Россией в 1/2 финала Олимпийских игр-2018. По ходу второго периода игрок канадской сборной ударила клюшкой Анну Шохину в область шеи.

Россиянка смогла подняться со льда и вернуться на скамейку команды. Отметим, что за удар канадка не получила удаления.

На данный момент идет второй период, счет 2:0 в пользу сборной Канады. "СЭ" ведет трансляцию встречи