Максим Шалунов: "Сыграл за "Спартак" в интересах сборной"

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов назвал нелепой ситуацию, при которой он принял участие в выставочном матче сборной России в преддверии Олимпиады-2018 против "Спартака" (2:1 ОТ) в составе красно-белых. Форвард армейцев заменил Владимира Ткачева в списке запасных игроков сборной и сыграл за принципиальных соперников своего клуба.

- Ситуация нелепая: у меня контракт с ЦСКА, а я выхожу в свитере "Спартака", - цитирует ТАСС Шалунова. - Я могу только назвать себя солдатом, так как действую в интересах сборной. Это тренерское решение, которое не обсуждается.

Со "Спартаком" получилась неплохая игра, за сборников скажу, что играли под нагрузкой, из себя приходилось доставать. Что касается того, что меня включили в список запасных, то хорошо, что лечу в Корею. Счастье будет, когда выйду на олимпийский лед.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне на групповом этапе хоккейного турнира сыграют со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).

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