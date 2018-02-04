Знарок объяснил, почему армеец Шалунов сыграл за "Спартак"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после выставочного матча против "Спартака" (2:1 ОТ) в рамках подготовки к Олимпиаде-2018 подчеркнул: национальная команда отдала несколько хоккеистов красно-белым, чтобы они получили игровую практику.

За красно-белых играли нападающий ЦСКА Максим Шалунов, а также три хоккеиста СКА – нападающий Илья Каблуков, защитники Артем Зуб и Егор Рыков.

- Почему делегировали в "Спартак" именно этих хоккеистов – Каблукова, Зуба и Шалунова? Болельщики ЦСКА и представители клуба возмущены тем, что Шалунов надел спартаковскую форму.

- Реагировать на это не имеет смысла. У нас теперь болельщики сборной России, а не ЦСКА, "Спартака" и кого-то еще. Мы отдали ребят, чтобы они получили практику. Попросили "Спартак", и нам разрешили.

Перед матчем мы разговаривали с тренерами соперника, даже обсуждали состав звеньев и тактику, которую будет использовать "Спартак". Ни с кем вопрос, в том числе и с ЦСКА, о нахождении игроков обсуждать не собирались. (Михаил ЗИСЛИС)

Армеец Шалунов сыграет за "Спартак" против сборной России //

Хоккеист ЦСКА Шалунов в форме "Спартака". Это надо видеть