Знарок объяснил, почему армеец Шалунов сыграл за "Спартак"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после выставочного матча против "Спартака" (2:1 ОТ) в рамках подготовки к Олимпиаде-2018 подчеркнул: национальная команда отдала несколько хоккеистов красно-белым, чтобы они получили игровую практику.
За красно-белых играли нападающий ЦСКА Максим Шалунов, а также три хоккеиста СКА – нападающий Илья Каблуков, защитники Артем Зуб и Егор Рыков.
- Почему делегировали в "Спартак" именно этих хоккеистов – Каблукова, Зуба и Шалунова? Болельщики ЦСКА и представители клуба возмущены тем, что Шалунов надел спартаковскую форму.
- Реагировать на это не имеет смысла. У нас теперь болельщики сборной России, а не ЦСКА, "Спартака" и кого-то еще. Мы отдали ребят, чтобы они получили практику. Попросили "Спартак", и нам разрешили.
Перед матчем мы разговаривали с тренерами соперника, даже обсуждали состав звеньев и тактику, которую будет использовать "Спартак". Ни с кем вопрос, в том числе и с ЦСКА, о нахождении игроков обсуждать не собирались. (Михаил ЗИСЛИС)
Армеец Шалунов сыграет за "Спартак" против сборной России //
Хоккеист ЦСКА Шалунов в форме "Спартака". Это надо видеть
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Спартак (хоккей)
- Олег Знарок
- Илья Каблуков
- Максим Шалунов
- Егор Рыков
- Артем Зуб
sadykoff
Это не сборная России, а сборная Питера и Москвы, а если вернее сборная Армий! не путайте пжлста...
18:49