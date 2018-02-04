Хоккеист ЦСКА Шалунов в форме "Спартака". Это надо видеть

Сборная России проводит товарищеский матч со "Спартаком" в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018. Отметим, что нападающий ЦСКА Максим Шалунов вышел на встречу против национальной команды в форме красно-белых.

Также за "Спартак" играют три хоккеиста СКА – нападающий Илья Каблуков, защитники петербургского клуба Артем Зуб и Егор Рыков.