Хоккеист ЦСКА Шалунов в форме "Спартака". Это надо видеть

Сборная России проводит товарищеский матч со "Спартаком" в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018. Отметим, что нападающий ЦСКА Максим Шалунов вышел на встречу против национальной команды в форме красно-белых.
Также за "Спартак" играют три хоккеиста СКА – нападающий Илья Каблуков, защитники петербургского клуба Артем Зуб и Егор Рыков.
Уникальный кадр. Максим Шалунов в форме "Спартака" pic.twitter.com/8xVY83hdin– СЭ Хоккей (@hockey_se) 4 февраля 2018 г.
Шалунова объявили в составе @spartak_hc pic.twitter.com/1fCUCm60Dr– СЭ Хоккей (@hockey_se) 4 февраля 2018 г.
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Материалы других СМИ
spetrov
Жорик Вартанов, именно так.
16:10
Жорик Вартанов
журналисты пытаются зажечь) ну что тут такого? это простая подготовка к ОИ
16:04
spetrov
...Сегодня, к слову, по поводу посмотрел статистику матча 1976 года Баффало - Крылья Советов. Никого не смущала игра в составе "крылышек" Шалимова, Шадрина, Якушева, Капустина? Кровь красно-белая никакому заражению не подверглась в этой связи?
15:47
spetrov
Rotor fan Aist, кони прекрасно понимают, что игра проводится в рамках подготовки к соревнованиям. Если тренер хочет дать ему игровую практику и при этом посмотреть на него в игре против каких-то сочетаний игроков сборной, почему нет.
15:42
Rotor fan Aist
Вот шалун. Кони небось плюются, глядя на это.
15:39
drJekil
Это он в разведку пошел, вот и нацепил) Главное теперь, чтоб свои не подбили))
15:38