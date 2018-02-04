15:20 | Хоккей — КХЛ

Хоккеист ЦСКА Шалунов в форме "Спартака". Это надо видеть

Максим ШАЛУНОВ. Фото Евгений БЕЛОУСОВ, "СЭ"
Максим ШАЛУНОВ. Фото Евгений БЕЛОУСОВ, "СЭ"
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Сборная России проводит товарищеский матч со "Спартаком" в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018. Отметим, что нападающий ЦСКА Максим Шалунов вышел на встречу против национальной команды в форме красно-белых.

Также за "Спартак" играют три хоккеиста СКА – нападающий Илья Каблуков, защитники петербургского клуба Артем Зуб и Егор Рыков.

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Хоккеисты СКА и ЦСКА играют за "Спартак" в матче против сборной России. Это нормально?
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КОММЕНТАРИИ (6)
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spetrov

Жорик Вартанов, именно так.

16:10

Жорик Вартанов

журналисты пытаются зажечь) ну что тут такого? это простая подготовка к ОИ

16:04

spetrov

...Сегодня, к слову, по поводу посмотрел статистику матча 1976 года Баффало - Крылья Советов. Никого не смущала игра в составе "крылышек" Шалимова, Шадрина, Якушева, Капустина? Кровь красно-белая никакому заражению не подверглась в этой связи?

15:47

spetrov

Rotor fan Aist, кони прекрасно понимают, что игра проводится в рамках подготовки к соревнованиям. Если тренер хочет дать ему игровую практику и при этом посмотреть на него в игре против каких-то сочетаний игроков сборной, почему нет.

15:42

Rotor fan Aist

Вот шалун. Кони небось плюются, глядя на это.

15:39

drJekil

Это он в разведку пошел, вот и нацепил) Главное теперь, чтоб свои не подбили))

15:38