Леонид Слуцкий: "Такое ощущение, что Олимпиада проходит в Сочи, а не в Пхенчхане!"

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и ЦСКА, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, посетил хоккейный матч Россия – США (4:0) и оценил перспективы подопечных Олега Знарка на турнире. Россия заняла первое место в своей группе и вышла в четвертьфинал.

– Суперматч. Сегодня все получилось у нас. Ковальчук и Кошечкин – лучшие! Солидная, уверенная победа. Надеюсь, дальше все будет так же, – отметил Слуцкий. – То, что Россия здесь – фаворит, было ясно и до игры. Я еще не видел другие команды, но думаю, вряд ли кто-то здесь будет играть с таким большим запасом мастерства. Так что осталось доказать на льду, что мы реально сильнее.

– С кем-то из хокккйной сборной вы знакомы?

– Со Знарком и Воробьевым. С хоккеистами – нет.

– У вас после матча появился любимчик в нашей команде?

– Он есть у меня давно. Это Мозякин.

- Как вам Олимпиада?

- Шикарная атмосфера. Очень много наших болельщиков и флангов. Такое ощущение, что Олимпиада проходит в Сочи, а не в Пхенчхане!

Бывал ли раньше на Олимпиадах? Нет. Впервые у меня возникла пауза, чтобы посетить Игры. (Дмитрий СИМОНОВ)

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь