Харийс Витолиньш: "Мозякин правильно относится к роли 13-го форварда на Олимпиаде"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш отметил, что нападающий Сергей Мозякин хорошо действует в большинстве. По словам специалиста, форвард правильно относится к роли 13-го нападающего национальной команды.

- Мы знаем качества Мозякина, знаем, что он хорош в большинстве, - сказал Мозякин. - Сама идея наша - его подставлять в большинстве, при этом в игре держать его в тонусе. Игровое время у него уйдет с привычных двадцати минут, но где-то двенадцать минут у него будет.

И в нужный момент мы надеемся на его бросок, правильное решение. Он эту ситуацию, что начинает тринадцатым, правильно воспринимает, мы же на Олимпиаду приехали, а не какой-то турнир. Все хотят показать себя с лучшей стороны. (Игорь РАБИНЕР)