Наталья Бестемьянова: "Когда начали отцеплять первых россиян, было обидно до слез. Сегодня была последняя капля"

Олимпийская чемпионка-1988 по фигурному катанию Наталья Бестемьянова выразила негодование решением МОК не допускать до Олимпиады-2018 ряд российских спортсменов. Напомним, что выездная панель CAS (CAS ad hoc) отклонила апелляции 45 спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. В их число вошли шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, скелетонист Александр Третьяков и ряд других ведущих атлетов.

- Знаете, самые большие эмоции у меня были, когда все началось, - цитирует "Р-Спорт" Бестемьянову. - Когда начали отцеплять первых спортсменов, было обидно до слез - это было просто ужасно. Сегодня это последняя капля, больше МОК жалеть уже не надо. Это уже за гранью, это разрушение олимпизма. С этим надо что-то делать, надо бороться.

Напомним, что из-за дисквалификации ОКР россияне выступят под нейтральным флагом и названием Olympic athletes of Russia - "Олимпийские атлеты России". Всего допуск до Игр в Пхенчхане получили 168 российских спортсменов.

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