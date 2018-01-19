Дмитрий Соловьев: "Чемпионат Европы – тренировочный турнир перед Олимпиадой"

Семикратные чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев получили 74,43 балла за короткий танец на чемпионате Европы и отметили, что в целом довольны своим прокатом. Произвольная программа у танцевальных пар на льду пройдет завтра и стартует в 13.40.

– Где-то не хватило эмоций, какой-то искорки. Приятно, что публика всегда горячая! Мы посмотрели с Катей друг на друга и поняли, что мы уверены в себе, у нас все получится! – рассказал Соловьев.

– Меня Дима во время короткого танца прямо заряжает: где-то пропоет, станцует, по попе шлепнет, – сказала Боброва. – Надо мне тоже к нему тянуться, может, шлепнуть его тоже (смеется). Очень боролись за четвертый уровень румбы…

– Где же эта грань между третьим и четвертым уровнями?

Боброва: – Я бы пошутила по этому поводу, но не буду. Это решают судьи.

Соловьев: – Наше дело работать, уделим еще этому внимание. В этом сезоне чемпионат Европы – тренировочный перед Пхенчханом. (Екатерина БЕСПАЛОВА)