Александр Жулин: "Если бы футболисты тренировались, как Медведева, точно были бы в тройке на ЧМ"

Известный российский тренер Александр Жулин высоко оценил трудолюбие фигуристки Евгении Медведевой. Он сравнил спортсменку с российскими футболистами. Напомним, на Олимпиаде-2018 Медведева взяла два серебра – в одиночке и в командном турнире.
– Если бы так же, как Медведева, тренировалась сборная России по футболу, то стала бы если не чемпионом мира, то в тройке была бы точно, – сказал в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале Жулин.
"В детстве вместо тренировок хотела дома смотреть мультики". Евгения Медведева, которую вы еще не знали
kotovski
сказал чел профукавший российские танцы)
04:13
Santafe
Гребанное автоисправление) вы все поняли)
00:15
Santafe
Жуков такой же валенок , как и журналист Шевченко))))) блин, забыл ещё Еронко прибавить))))
00:11