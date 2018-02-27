23:52 27 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Фигурное катание

Александр Жулин: "Если бы футболисты тренировались, как Медведева, точно были бы в тройке на ЧМ"

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Известный российский тренер Александр Жулин высоко оценил трудолюбие фигуристки Евгении Медведевой. Он сравнил спортсменку с российскими футболистами. Напомним, на Олимпиаде-2018 Медведева взяла два серебра – в одиночке и в командном турнире.

– Если бы так же, как Медведева, тренировалась сборная России по футболу, то стала бы если не чемпионом мира, то в тройке была бы точно, – сказал в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале Жулин.

"В детстве вместо тренировок хотела дома смотреть мультики". Евгения Медведева, которую вы еще не знали

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КОММЕНТАРИИ (3)
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kotovski

сказал чел профукавший российские танцы)

04:13

Santafe

Гребанное автоисправление) вы все поняли)

00:15

Santafe

Жуков такой же валенок , как и журналист Шевченко))))) блин, забыл ещё Еронко прибавить))))

00:11

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