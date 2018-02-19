17:55 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

ФКР попросит МОК разобраться в деле Крушельницкого

Вице-президент ФКР Андрей Созин сообщил, что федерация обратится в МОК и Всемирную федерацию керлинга с просьбой помочь разобраться в ситуации с допинг-пробой россиянина Александра Крушельницкого. Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе "А" Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Сегодня в лаборатории Сеула была вскрыта проба "Б", до завтрашнего утра должны быть получены результаты. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил факт открытия дела в отношении россиянина. Дата слушания по его делу еще не определена. 

- У нас готовы обращения в МОК, отправлено обращение во Всемирную федерацию керлинга с просьбой помочь разобраться в ситуации, они сами также предложили нам помощь, - цитирует ТАСС Созина. 

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http://tass.ru/sport/4972718

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