Состав мужской олимпийской сборной будет выбран из восьми участников этапа в Рупольдинге

Тренер мужской сборной России, отвечающий за функциональную подготовку команды, Андрей Падин сообщил, что состав команды на Олимпиаду-2018 будет выбран после этапа Кубка мира в Антерсельве. По его словам, выбор будет произведен из восьми биатлонистов, находящихся в расположении команды на этапе в Рупольдинге. В их число входят Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Юрий Шопин.

- Когда определится шестерка, которая поедет на Олимпийские игры?

- Думаю, только после Антерсельвы. Там полная программа, поэтому этап будет показательным.

- С Кубка IBU кого-то приглашать в Италию планируете?

- Наверное, нет. Там нет столь ярких результатов, чтобы делать какую-то ротацию.

- То есть состав в Пхенчхан будет выбираться из тех, кто сейчас в Рупольдинге?

- Да, думаю, будем выбирать из этой восьмерки. (Владимир ИВАНОВ)