Состав мужской олимпийской сборной будет выбран из восьми участников этапа в Рупольдинге

Тренер мужской сборной России, отвечающий за функциональную подготовку команды, Андрей Падин сообщил, что состав команды на Олимпиаду-2018 будет выбран после этапа Кубка мира в Антерсельве. По его словам, выбор будет произведен из восьми биатлонистов, находящихся в расположении команды на этапе в Рупольдинге. В их число входят Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Юрий Шопин.
- Когда определится шестерка, которая поедет на Олимпийские игры?
- Думаю, только после Антерсельвы. Там полная программа, поэтому этап будет показательным.
- С Кубка IBU кого-то приглашать в Италию планируете?
- Наверное, нет. Там нет столь ярких результатов, чтобы делать какую-то ротацию.
- То есть состав в Пхенчхан будет выбираться из тех, кто сейчас в Рупольдинге?
- Да, думаю, будем выбирать из этой восьмерки. (Владимир ИВАНОВ)
Опрос
- Антон Шипулин
- Алексей Волков (биатлон)
- Евгений Гараничев
- Александр Логинов (биатлон)
- Максим Цветков
- Антон Бабиков
- Матвей Елисеев
- Юрий Шопин
rusfed 2.0
А по Логинову они иск-то подали, маршалы-стратеги? )
17:53
sanek7618
Логинова не пустят туда, Шопину там делать нечего. Как раз 6 человек, из кого выбирать то? А где Малышко и Слепов? Утонули на IBU??? Дожили, опять Гараничеву придется в эстафете штрафные круги бегать. Ему можно сходу 8 в молоко не целясь запулить, и на круги, чем плясать на стрельбище опять...
16:54
NOVZODUM NAMREBUG
ДВА "молодых отца", успешно стреляющих НЕ В ТЕ МИШЕНИ, плюс снайпер--пешеход Лёша, плюс любящий забивать "заряд в дуло туго" Елис, плюс розовощёкая девочка.... Ну, и понторез--истеричка с озера ШАРТАШ, куда же без него!!!! Блин, команда--мечта!!!!!!
16:39