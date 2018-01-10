Мартен Фуркад: "Перед Олимпийскими играми очень важно не расплескать энергию и поменьше общаться с прессой"

Француз Мартен Фуркад, победивший в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира (44.27,9), который проходит в Рупольдинге, отметил, что сегодня он имел преимущество за счет того, что его организм быстро восстанавливается после нагрузок. Также он подчеркнул, что очень важно перед Олимпиадой сохранить энергию.

– Прошло всего два дня, а вы так быстро бежите, как вам это удается?

– Все сошлось как раз для меня, я люблю такие ситуации, когда между гонками всего два дня, поскольку у меня процесс восстановления проходит очень быстро, я имею преимущество перед остальными атлетами. К тому же, индивидуалка – моя любимая дисциплина, Рупольдинг – мое любимое место. Все сошлось просто отлично.

– Не рано ли вы набираете форму перед Олимпиадой?

– Перед Олимпийскими играми очень важно не расплескать энергию, постараться сохранять спокойствие, поменьше общаться с прессой, потому что очень много вещей здесь отнимают много сил.

Рупольдинг. Мужская индивидуальная гонка. LIVE!