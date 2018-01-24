Александр Касперович: "Из-за решения МОК российские биатлонисты поникшие"

Старший тренер по резерву сборной России Александр Касперович отметил удручающие настроение у ряда спортсменов, выступающих в эти дни на чемпионате Европы. По словам специалиста, такая реакция вызвана неприглашением МОК на Олимпийские игры-2018 ряда спортсменов, в том числе Евгений Гараничева и Александра Логинова.

– В каком состоянии находятся оба биатлониста из-за решения МОК не приглашать их на Игры в Корею?

– Сами понимаете, что ни у кого нет настроения. Тем более была мотивация, и все готовились к Олимпиаде, программы все были составлены под Игры. А сейчас все спортсмены поникшие.

– Верите, что ситуация изменится?

– Надежда умирает последней. Сейчас подали новый список. Надеемся, его одобрят.

– Какой список?

– Этим уже занимается руководство федерации. Я до конца не в курсе, потому что работаю на чемпионате Европы. Сейчас некогда выяснять. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что помимо Логинова и Гараничева недопущены до Игр Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.