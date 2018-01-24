15:48 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Александр Касперович: "Из-за решения МОК российские биатлонисты поникшие"

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Старший тренер по резерву сборной России Александр Касперович отметил удручающие настроение у ряда спортсменов, выступающих в эти дни на чемпионате Европы. По словам специалиста, такая реакция вызвана неприглашением МОК на Олимпийские игры-2018 ряда спортсменов, в том числе Евгений Гараничева и Александра Логинова.

– В каком состоянии находятся оба биатлониста из-за решения МОК не приглашать их на Игры в Корею?

– Сами понимаете, что ни у кого нет настроения. Тем более была мотивация, и все готовились к Олимпиаде, программы все были составлены под Игры. А сейчас все спортсмены поникшие.

– Верите, что ситуация изменится?

– Надежда умирает последней. Сейчас подали новый список. Надеемся, его одобрят.

– Какой список?

– Этим уже занимается руководство федерации. Я до конца не в курсе, потому что работаю на чемпионате Европы. Сейчас некогда выяснять. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что помимо Логинова и Гараничева недопущены до Игр Антон ШипулинСергей УстюговВиктор АнКсения Столбова и другие. Полный список атлетов – здесь.

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kolos249

А почему поникшие? Не сбылась их мечта поползать под белым флагом?

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S.U.B.A.

Будешь тут поникшим!Такое бабло утекает!

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